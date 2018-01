Ostalb | Montag, 15. Januar 2018 Montag, 15. Januar 2018

Landes-​Touristiktag: Remstalgartenschau 2019 im Blickpunkt der CMT

Galerie (8 Bilder)

Fotos: hs

Touristiktag Baden-​Württemberg war am Montag auf der CMT in Stuttgart, mit 2000 Ausstellern und hunderttausenden Besuchern weltgrößte Messe ihrer Art. Und den Auftakt im bis auf den letzten Platz besetzten Konferenzssaal mit Pressegespräch gestalteten sogleich die 16 Städte und Gemeinden des Remstals im Hinblick auf ihr einzigartiges Gartenschaukonzept 2019 .

Es war auffallend, wie in ihrer Vorfreude und Euphorie die Bürgermeister und auch Landrat Klaus Pavel — auch namens seiner beteiligten Amtskollegen — immer wieder erklärten: Es handle sich ja gar nicht um die eigentliche, um die große Landesgartenschau, sondern lediglich um das kleinere „Grünprojekt“ des Landes, welches alle zwei Jahre im Wechsel mit großen Landesgartenschauen stattfindet. Doch im Verlauf der Präsentationen, geprägt von viel Begeisterung der einzelnen Bürgermeister, bekamen die Medienvertreter den Eindruck mit auf den Weg, dass die Remstalgartenschau dennoch zu den ganz großen Events zählt. Möglicherweise stellt sie die im gleichen Jahr in Heilbronn stattfindende Bundesgartenschau gar in den Schatten. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.