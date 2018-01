Ostalb | Montag, 15. Januar 2018 Montag, 15. Januar 2018

Neujahrsempfang der VR-​Bank Ostalb

Foto: afi

Rund 250 Frauen und Männer aus den verschiedensten Bereichen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens sind der Einladung der VR-​Bank Ostalb gefolgt. Mit dem Neujahrsempfang der Genossenschaftsbank in der Aula der Hochschule startet das politische und wirtschaftliche Aalen mittlerweile traditionell ins neue Jahr.

Nach der Fusion der VR-​Bank Aalen und der Volksbank Schwäbisch Gmünd erstmals mit Gästen aus Schwäbisch Gmünd. In einer bemerkenswerten Rede zeichnete Vorstandsvorsitzender Hans-​Peter Weber das Bild einer Welt, die an vielen Stellen aus den Fugen geraten ist. Er appellierte an die Vernunft der Politiker. Die RZ berichtet in der Dienstagausgabe.