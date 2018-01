Kultur | Montag, 15. Januar 2018 Montag, 15. Januar 2018

Spannungsvoll: Junger Kammerchor im Prediger

Foto: cl

Mit Chormusik auf hohem Niveau begeisterte im Foyer des Predigers der Junge Kammerchor Ostwürttemberg. Er trug sein aktuelles Konzertprogramm „Klang Experimente“ vor.

In Kooperation mit dem Vokalwerk Nürnberg und der „Musikwerkstatt OH! für alle“ der Opernfestspiele Heidenheim unter dem Dirigat von Thomas Baur und Maddalena Ernst entführten die jungen Sängerinnen und Sänger das Publikum in die weltliche A-​Cappella Literatur.Mit Werken und Klängen aller musikalischer Epochen und Komponisten wie Giovanni da Palestrina, Peter Cornelius, Robert Schumann, Edvard Elgar, Fanny Hensel, Eran Dinur, John Hoybye und Ray Murray Schafer überzeugte der Junge Kammerchor Ostwürttemberg von Anfang an. Und das vor allem durch den überlegten, geschmackvollen und wohldosierten Einsatz ihrer Stimmen, in der Durchdringung von Text und Inhalt der einzelnen Lieder sowie in der technischen Beherrschung der jeweiligen Stimmpartien. Mehr in der RZ vom. Januar.