Ostalb | Montag, 15. Januar 2018 Montag, 15. Januar 2018

Waldstetter Matinée mit Nikolaus Graf Adelmann

Galerie (1 Bild)

Foto: gn

Bei der schon traditionellen Waldstetter Matinée-​Veranstaltung war im Foyer des Rathauses Nikolaus Graf Adelmann von Adelmannsfelden zu Gast.

Waldstetten habe ein großes kulturelles Angebot, so Bürgermeister Rembold, das mit der Matinée-​Reihe fortgesetzt werde. Graf Adelmann sei ein Tausendsassa mit vielseitigen Angeboten auf seinem Schloss, wo man Wellness für Körper, Geist und Seele erleben könne. Das Adelsgeschlecht Adelmann habe Maßstäbe gesetzt und Werte in der Region hochgehalten. Franz Merkle, der gewohnt gekonnt und souverän durch die Veranstaltung führte, fragte dann den Gast nach seiner Kindheit und Jugend. Darüber berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.