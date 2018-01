Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

Dankeschön an das Seniorennetzwerk in Schwäbisch Gmünd

Fotos: gbr

Menschen im Alter das Leben leichter machen — diese Aufgabe hat sich das Gmünder Seniorennetzwerk gestellt. Durch die Kooperation von ehren– und hauptamtlichem Einsatz wird in der Stauferstadt sehr viel geleistet. All denen, die sich so engagieren, wurde ein Dankeschön-​Abend im Prediger gewidmet.

Fast alle Senioren wünschen sich, ihren Lebensabend dort zu verbringen, wo sie über Jahrzehnte gewohnt haben. Doch es bedarf vieler „Bausteine", damit alte Menschen in ihren eigenen vier Wänden gut zurecht kommen. Mit „Bausteinen" sind die vielfältigen Hilfsangebot gemeint, mit denen in Gmünd unter anderem das Seniorennetzwerk aufwartet. Mit der Veranstaltung gestern wurde dokumentiert, dass diese Leistungen nicht selbstverständlich sind, sondern Dank verdienen.