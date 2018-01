Ostalb | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

Gmünder Raum auf der CMT: Viel mehr als „nur“ Gartenschau

Eine starke Gemeinschaft mit Vielfalt. So präsentiert sich die Region Schwäbisch Gmünd auf der weltgrößten Touristikmesse CMT in Stuttgart.

Bei einem Rundgang durch die Baden-​Württemberg-​Hallewird deutlich: Die Raumschaft Schwäbisch Gmünd ist gleich mehrfach und diesmal richtig stark vertreten. Die landschaftliche und auch kulturhistorische Einigkeit und gleichzeitig auch Vielfalt zieht sich durch das Stauferland rund um den Hohenstaufen ebenso wie entlang des Weltkulterbes Limes von Aalen bis weit hinein in den Schwäbischen Wald. Einen Überblick dazu gibt es am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.