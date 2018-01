Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

In Gmünd darf es weiter Konfetti regnen

Niemand hat die Absicht, in Gmünd ein Konfettiverbot beim Faschingsumzug oder Rathaussturm zu erlassen. Den Papierfetzen sieht man hier deutlich gelassener entgegen als in der Landeshauptstadt. Immer und grundsätzlich.

Konfetti gehört zur Gmünder Fasnet wie die Kirsche auf den Cocktail. Vor allem: Wie sollte der Rathaussturm ohne Konfetti und zugehörige Kanone gelingen, bedient und munitioniert von wackeren Feuerwehrleuten?Stadt-​Mediensprecher Markus Herrmann bekräftigt, dass in Schwäbisch Gmünd ganz bestimmt kein Konfetti-​Verbot kommt, anders als auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Das Land will seine Immobilie nicht verschmutzen lassen. Dabei sind die bunten Schnipsel in der Tat gar nicht so ohne: „Wenn es regnet, kleben sie sie auf dem Pflaster. Dann hat der Bauhof seine liebe Not, sie wieder wegzukehren."Andererseits, zwischen Rathaussturm am Schmotzigen Donnerstag (heuer. Februar) und Fasnetdienstag mit Umzug (. Februar) ist das eh ziemlich wurst. Ernst und schwäbisch sauber wird es in Gmünd erst wieder am Aschermittwoch.