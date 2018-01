Blaulicht | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

Integration: Vorbild Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Bürgermeister Dr. Joachim Bläse hat in der jüngsten Sitzung des Integrationsbeirats alle Gmünder Blaulichtorganisationen und Vereine dazu aufgerufen, ihre Türen verstärkt für Neubürger zu öffnen. Integrationsbeauftragte und „Kümmerer“ möge man benennen. Als Vorbild wurde die Gmünder Feuerwehr dargestellt.

Auch die Vertreter der verschiedenen Vereine und der Religionsgemeinschaften im Ausländerbeirat begrüßten diesen Vorstoß und versprachen, dieses Ansinnen zu unterstützen. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse nannte auch die Gmünder Altersgenossenvereine als ideal, um dabei zu helfen, ausländische Mitbürger in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Neuerdings gibt es mit Tuncay Polat (ein Schwabe mit türkischen Familienwurzeln) bei der Gmünder Feuerwehr sogar einen offiziellen Integrationsbeauftragten. Auch seitens der Fußballvereine und eben ganz prägnant — weil auch fürs Einsatzgeschehen extrem wichtig — bei Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd wird von ersten guten Erfahrungen berichtet. Warum das so ist, darüber berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Ausgabe am Mittwoch.