Kultur | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

Leinzell: Babbelyoga mit „Maddin“ Schneider

Galerie (1 Bild)

Foto: ska

Wie „hocherrotisch“ Hessisch sein kann, zeigte der hessische Dialektguru Martin Schneider beim Leinzeller Culturissimo vor nahezu ausverkauftem Haus.

7

17

Vielen ist er durch seine Auftritte in verschiedenen Comedyshows und seiner Rolle in dem Film „Zwerge“ bekannt. Als „Meister Maddin“ tourt er durch Deutschland, um den Menschen die Geheimnisse des Babbelyogas und die Zusammenhänge zwischen Indien und Hessen zu vermitteln.Hierbei setzte der liebenswürdige Hesse nicht nur auf seine geniale Mimik, sondern auch auf den persönlichen Kontakt zum Publikum. Dieses zeigte sich von Anfang an begeistert und machte alle Übungen des „Babbelyogakurses“ mit. Mehr in der RZ vom. Januar.