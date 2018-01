Sport | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

LG Staufen: Erfolgreich in Ulm am Start

Galerie (1 Bild)

Foto: Lutz Dombrowski

Zum Auftakt der Hallensaison 2018 fanden für die U-​ 18 -​Leichathletinnen und Leichtathleten traditionell die Regional-​Hallenmeisterschaften in Ulm statt. Unter den Augen des geschäftsführenden Vorsitzenden der LG-​Staufen, Alexander May, wurden eine ganze Reihe neuer Bestleistungen und Qualifikationsleistungen für die kommenden Wettkämpfe erreicht.

In der männlichen Jugend Ugab es über die-​Meter-​Distanz gleich zwei Qualifikationsnormen für die baden-​württembergischen Hallenmeisterschaften zu verzeichnen. Stephan Blickle und Julian Abele konnten beide die Zeit vonSekunden klar unterbieten. Dasselbe gelang Tobias Schroth über die-​Meter-​Hürden. Auch er unterbot die Norm vonSekunden über diese Strecke ganz deutlich und setzte sogar noch einen drauf, da er im Finale mitSekunden auch die Norm für die Süddeutschen Hallenmeisterschaften unterbieten konnte.Trotz leichten Beschwerden und etwas Trainingsrückstand zeigte sich Luca Wowra im Weit– und im Hochsprung in guter Form. Die übersprungenenMeter im Hochsprung verhalfen ihm zum vierten Platz. Vize-​Regionalmeister wurde hier Eric Maihöfer, der mit starkenMetern trotz des wenigen Trainings auch die Norm für die Süddeutschen Hallenmeisterschaften unterbieten konnte. Welcher Athlet der LG Staufen im Kugelstoßen den Titel eingefahren und wie sich die weibliche Uder LG Staufen geschlagen hat, lesen Sie in der RZ vom. Januar.