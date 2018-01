Ostalb | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

Mutlangen: Bürgerinitiative Pro Mutlantis gegründet

Die Besucherzahlen im Mutlantis sind kleiner geworden, aber das Mutlanger Hallenbad hat nach wie vor seine Fans. Einige davon gründeten nun eine Bürgerinitiative „Pro Mutlantis“. Ziel: Erhalt des „besten Familienbads in der ganzen Umgebung.“

Im Herbst stellte die Gemeindeverwaltung angesichts sinkender Besucherzahlen und steigenden Reparaturaufwands Szenarien vor, die von der Komplettsanierung des Mutlantis fürMio. Euro über den Rückbau zum Sportschwimmbecken oder zur Gymnastikhalle bis zum kompletten Abriss reichten. Das Mutlanger Bad stammt in seinem Kern von, wurde aberzum heutigen Freizeitbad gründlich umgebaut. Aber nachJahren zeigt es Verschleißerscheinungen und produziert einen hohen Abmangel. Gleichzeitig, so prognostiziert es Bürgermeisterin Stephanie Eßwein, steigen die Schulden Mutlangens in den nächsten Jahren kräftig an. Grund: die Sanierung der Kläranlage und der Umbau der ehemaligen Hauptschule für das Franziskus-​Gymnasium. Beides mit Millionenaufwand.Unter den Mutlantis-​Freunden geht die Furcht vor der Schließung um, auch mit dem Rückbau zum Sportbad wollen sie sich nicht abfinden. Sie wollen den Erhalt des Familienbads in seiner jetzigen Form. Mehr über die Gründung und die Vorschläge der Bürgerinitiative in der RZ vom. Januar.