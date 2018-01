Blaulicht | Dienstag, 16. Januar 2018 Dienstag, 16. Januar 2018

Sieben Pkw-​Aufbrüche in einer Nacht

Galerie (1 Bild)

In der Nacht auf Dienstag wurden im Raum Abtsgmünd sowie Raum Schwäbisch Gmünd aus insgesamt sieben BMW teils die Lenkräder, teils die Armaturen bzw. Navigationsgeräte ausgebaut. Aufgrund der Begehungsweise muss von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Kriminalpolizei Aalen erbittet um Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen in den genannten Bereichen unter Telefon 0 73 61 /​ 58 00 .

1840

3000

16

000

1000

4000

8000

An einem weißen Pkw BMW in Abtsgmünd schlug ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag die Dreiecksscheibe an der rechten hinteren Türe ein und baute anschließend das Multifunktionslenkrad fachgerecht aus und entwendete es. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt in der Heerstraße abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca.Euro beziffert. In der gleichen Nacht wurde in der Fliederstraße ebenfalls ein Navigationsgerät aus einem BMW entwendet.In Böbingen wurde in der Nacht an einem roten Pkw BMW, der im Zeisigweg abgestellt war, die Dreiecksscheibe der hinteren linken Türe eingeschlagen und anschließend das eingebaute Lenkrad ausgebaut und entwendet. Der Sachschaden wird auf ca.Euro beziffert. Ein weiterer Diebstahl aus einem BMW ereignete sich in derselben Nacht im Tulpenweg. Auch hier drang der Täter über eine eingeschlagene Scheibe in das Fahrzeug ein und baute das Lenkrad sowie das gesamte Armaturenbrett aus und entwendete es. Der Gesamtschaden hier wird auf ca.Euro beziffert.In Heuchlingen mussten ebenfalls zwei Aufbrüche registriert werden. Hier wurde aus einem BMW, der in der Alten Mögglinger Straße abgestellt war, das Sportlenkrad ausgebaut und entwendet; der Schaden beträgt etwaEuro. An einem weiteren BMW, der in einer Hofeinfahrt in der Gänsbühlstraße abgestellt war, wurde nach Einschlagen eines Dreiecksfensters das fest in der Mittelkonsole eingebaute Kombiinstrument fachmännisch ausgebaut und ein Gesamtschaden von ca.Euro hinterlassen.In der Mögglinger Bergstraße schließlich bauten die Diebe aus einem weiteren BMW das Lenkrad sowie weitere Armaturen aus, sodass hier ein Schaden von etwaEuro entstand.