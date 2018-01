Ostalb | Mittwoch, 17. Januar 2018 Mittwoch, 17. Januar 2018

Die Ostalb hat wieder einen katholischen Dekan

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche Sankt Bonifatius in Hofherrnweiler wurden der neue Dekan des katholischen Dekanats Ostalb, der Gmünder Münsterpfarrer Robert Kloker, und seine drei Stellvertreter eingeführt.

Die Stellvertreter sind Pater Jens Bartsch (Ellwangen), Johannes Waldenmaier (Herlikofen) und Pius Adiele (Westhausen) – er fehlte allerdings urlaubsbedingt. „Keine Inthronisation“, wie der Gebietsreferent der Diözese Rottenburg-​Stuttgart, Domkapitular Heinz-​Detlef Stäps, sagte, sondern ein Setzen auf die Spur hin zu den Menschen, „bei denen sie sein sollen“. Und für den neuen Dekan Robert Kloker fast ein Heimspiel, wie er am Ende bemerkte, gestalteten doch das Münsterchörle unter Andrea Beck und Münsterorganist Stephan Beck den Gottesdienst musikalisch sehr ansprechend.In seiner Predigt wollte Dekan Robert Kloker seine Hand gleich mehrfach ausgestreckt sehen. In Richtung seiner evangelischen Kollegen etwa, mit denen es gemeinsam die Herausforderung anzunehmen gelte, dass sich aktuell nur nochProzent der Deutschen insgesamt als Christen sehen. Mehr in der RZ vom. Januar.