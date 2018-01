Ostalb | Mittwoch, 17. Januar 2018 Mittwoch, 17. Januar 2018

Neue Nutzung für altes Bezirksnotariat

Fotos: esc

Das ehemalige Notariat in Heubach wird einer neuen Nutzung zugeführt. Angedacht ist das Stadtarchiv dort unterzubringen und der Musikschule Räume zu überlassen. Die neue Notariatskanzlei hat zum Jahresanfang ihre Räume am Heubacher Marktplatz bezogen.

Seit. Januar gibt es auch in Baden-​Württemberg (wie bereits im gesamten Bundesgebiet) keine staatlichen Notare mehr. In der Regel übernehmen nach der Notariatsreform und der Reform der Grundbuchwesens Freiberufler die notariellen Aufgaben. So auch in Heubach, wo der Notar Peter Gebhard nun seine Kanzlei in neuen Räumen im Gebäude des ehemaligen Cafés am Markt in der Hauptstraßebezogen hat.