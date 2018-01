Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 17. Januar 2018 Mittwoch, 17. Januar 2018

Neue RBZ-​Leiterin vorgestellt

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Das Aufgabengebiet des Regionalen Bildungszentrums ist umfassend, ebenso die Reichweite. Als Nachfolger für Martin Jaquet jemanden zu gewinnen, der nicht nur leiten und führen kann, sondern auch eine gewisse Lebenserfahrung mitbringt, war der VHS-​Leitung aus diesem Grund wichtig. Am Mittwoch wurde Evamaria Walter-​Barthle als neue RBZ-​Leiterin vorgestellt.

53

Tätig bei der Volkshochschule ist die-​Jährige bereits seit drei Monaten. Drei Monate, in denen sie einen ersten Einblick bekommen und erlebt hat, was VHS-​Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Dr. Joachim Bläse bei der Vorstellung der neuen RBZ-​Leiterin unterstrich: Das Regionale Bildungszentrum ist ein wichtiger Bereich innerhalb der Volkshochschule. Vom Wert des Regionalen Bildungszentrums berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe. Ebenso wird darüber berichtet, warum sich die VHS für Walter-​Barthle entschieden hat und welche Ziele sie hat.