Blaulicht | Mittwoch, 17. Januar 2018 Mittwoch, 17. Januar 2018

Omnibus: Zu schnell, dann in den Graben gerutscht

Galerie (1 Bild)

Ein mit sechs Schulkindern besetzter Omnibus landete am Mittwochmorgen gegen 7 . 10 Uhr auf der K 1892 zwischen Alfdorf-​Hellershof und Birkhof nach einem Unfall im Straßengraben.

59

47

5000

20

000

Der-​jährige Busfahrer rutschte infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn mit seinem Gefährt auf die linke Straßenseite. Ein entgegenkommender-​jähriger Golf-​Fahrer bremste noch bis zum Stillstand ab, konnte aber den Zusammenstoß letztlich nicht verhindern. In der Folge wurde der Pkw unter dem Bus eingeklemmt und der Bus rutschte halbseitig in den Straßengraben. Hierbei entstanden am Pkw etwaund am Bus rundEuro Sachschaden. Die offenbar unverletzten Schulkinder wurden nach dem Unfall mit einem Ersatzbus nach Welzheim zur Schule gefahren.