Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 17. Januar 2018

Quartiersentwicklung in Bettringen

Foto: esc

Uli Bopp von der Begegnungsstätte Seniorenzentrum Riedäcker wird ab 1 . April Quartierskoordinator in Bettringen sein. Was zu seinen Aufgaben gehört, und wie sich Bettringen künftig weiterentwickeln will, wurde am Mittwoch von allen am Projekt Quartiersentwicklung in Bettringen erläutert.

Der größte Stadtteil ist gleichzeitig auch der, der mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wenn es darum geht, die Bevölkerung dort unter einen Hut zu bringen. Bettringen ist nicht nur Bettringen. Es ist Ober– und Unterbettringen, Lindenfeld, und Nord-​West. Das Ganze weitläufig auseinander gezogen und mit den unterschiedlichsten inneren Strukturen. Trotzdem sollen nun die Bürgerinnen und Bürger hier enger zusammenrücken, mehr Gemeinschaft leben. Daran ist allen Beteiligten, die jetzt an der Quartiersentwicklung arbeiten, viel gelegen. Wer dafür an einem Strang ziehen wird, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.