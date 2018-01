Sport | Mittwoch, 17. Januar 2018 Mittwoch, 17. Januar 2018

VfR Aalen: Trainer Peter Vollmann muss nach dieser Saison gehen

Nach der Spielzeit 2017 /​ 2018 endet die Zusammenarbeit zwischen dem Fußball-​Drittligisten VfR Aalen und Cheftrainer Peter Vollmann. Präsidium und Aufsichtsrat haben entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

„Peter Vollmann hat den VfR Aalen in einer schwierigen Situation übernommen und in den letzten drei Jahren sehr gute Arbeit geleistet, dafür gebührt ihm unser Dank und Respekt. Dennoch sind Präsidium und Aufsichtsrat zur Überzeugung gelangt, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, neue Impulse zu setzen und mit einem neuen Trainer in die Spielzeit/​zu gehen. Wir sind uns sicher, dass Mannschaft und Trainerteam in den noch verbleibendenPartien weiter alles in die Waagschale werfen werden, um die Runde erfolgreich zu beenden“, so VfR-​Präsidiumssprecher Roland Vogt.Die Planungen bezüglich der Nachfolge von Peter Vollmann sind ebenso im Gange wie die Gespräche mit den Spielern, deren Verträge am Rundenende auslaufen.