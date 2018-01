Blaulicht | Donnerstag, 18. Januar 2018 Donnerstag, 18. Januar 2018

Achtung Sturmwarnung: In den nächsten Stunden wird’s im Raum Gmünd kritisch

Symbolfoto: hs

Die Polizei im Bereich des Aalener Präsidiums hat am Donnerstagmorgen wegen des rasch aufziehenden Sturmtiefs bereits eine erste Straße gesperrt. In den nächsten Stunden soll die Wetterlage auch im Raum Schwäbisch Gmünd weiter sehr kritisch werden.

Entlang der Lzwischen Schorndorf und Oberberken sind bereits mehrere Bäume entwurzelt. Die Polizei hat die Straße aus Sicherheitsgründen gesperrt. Aufgrund der aktuell deutlich zunehmenden Sturmstärke wäre es für Einsatzkräfte viel zu gefährlich, sich um eine Räumung der Straße zu kümmern. Die Wetterdienste warnen: Jetzt in den Mittags– und Nachmittagsstunden können auch im Raum Schwäbisch Gmünd orkanartige Böen auftreten. Vor allem sollten Waldgebiete nicht betreten werden. Auch sollte Haus, Hof und Garten sturmfest gemacht werden.ERGÄNZUNG — Erste Schäden:GegenUhr war bei Gschwend auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Neumühle und der Landesstraßeein Baum umgestürzt. Der Bauhof beseitigte den Baum.UmUhr war auf der LandesstraßeUhr zwischen Lorch und Bruck ein Baum auf die Straße gestürzt und blockiert. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterstelle beseitigten den Baum. Die Fahrbahn konnte umUhr wieder freigegeben werden.UmUhr war in Schwäbisch Gmünd im Schießtal ein Baum auf die Otto-​Tiefenbacher-​Straße gestürzt. Die Feuerwehr beseitigte den Baum.GegenUhr Uhr war bei Bopfingen zwischen Baldern und Kerkingen ein Baum auf die Kreisstraßegestürzt und hatte diese blockiert. Die Feuerwehr Baldern beseitigte den Baum.UmUhr wurde in Aalen in der Friedrich-​Ebert-​Straße ein großer beschädigter Ast gemeldet, welcher durch den Bauhof beseitigt werden musste.