Ostalb | Donnerstag, 18. Januar 2018 Donnerstag, 18. Januar 2018

Besuch vom anderen Ende der Welt

Es war mal wieder soweit: 18 australische Schülerinnen und Schüler kamen zusammen mit ihren beiden Lehrerinnen an die Schäfersfeldschule Lorch. Es ist schon etwas wirklich Besonderes für eine Realschule, eine Schulpartnerschaft mit einer australischen Schule zu haben.

Und so besucht alle zwei Jahre eine australische Schülergruppe des Patterson River Secondary Colleges (PRSC) in Melbourne zusammen mit zwei Begleitlehrern die Partnerschule in Lorch. Während dieser zwei Wochen lernen die deutschen und australischen Jugendlichen weit mehr, als in den jeweiligen Bildungsplänen zu finden ist. Vom aktuellen Aufenthalt berichtet die Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe.