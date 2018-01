Ostalb | Donnerstag, 18. Januar 2018 Donnerstag, 18. Januar 2018

Böbinger Bürgermeister: Gefahr durch Umleitung

15 Monate lang gibt es auf der direkten Verbindung zwischen Heubach und Mögglingen baustellenbedingt kein Durchkommen. Bürgermeister Jürgen Stempfle fiel aus allen Wolken, als er nun erfuhr, wie lange diese Umleitung mitten durch Böbingen dauert. „Die Bürger sind dadurch gefährdet!“

„Der Lärm ist das eine, die Verkehrssicherheit das andere“, begründete der Böbinger Schultes, warum er so schockiert von dieser verkehrsrechtlichen Anordnung ist. Denn die Landesstraße List auf Oberböbinger Terrain recht gut ausgebaut, so dass dort in der Regel auch flott gefahren wird. Warum dies zu Konflikten mit Fußgängern führen kann, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.