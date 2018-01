Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 18. Januar 2018 Donnerstag, 18. Januar 2018

„Los Krawallos“ : Inklusions-​Guggensound

„Entweder 2007 oder 2008 “ – so ganz sicher sind sich weder die Musiker noch das Organisationsteam der Los Krawallos. Im Grunde ist es aber auch egal. Denn ein Jubiläum feiern sie auf jeden Fall: Entweder das 10 -​jährige oder eben die närrischen elf Jahre.

Derzeit bereiten sie sich auf ihre insgesamt fünf Auftritte des Jahres – darunter auch beim Internationalen Guggentreffen am. Februar — vor. In der alten Schule auf dem Lindenhof-​Gelände finden die Proben statt. Mit Trommeln, Rasseln, Glocken und sogar ausrangierten Kochtopf-​Deckeln wird dort musiziert.Die gesamte Rhythmusgruppe, rundMusiker, besteht aus Menschen mit Behinderung, die von einer zehnköpfigen Bläsergruppe unterstützt werden, die aus Menschen ohne Behinderung besteht. Die Bläser sind allesamt auf ehrenamtlicher Basis dabei und kommen aus den Musikvereinen und Guggengruppen der Umgebung. Dirigiert werden sie von Hermann Schopf. Mehr über diese Gruppe in der RZ vom. Januar.