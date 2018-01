Blaulicht | Donnerstag, 18. Januar 2018 Donnerstag, 18. Januar 2018

Mitten im Sturmtief: Extremer Feuerwehreinsatz in Mögglingen

Galerie (9 Bilder)

Fotos: hs

Die Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein haben am Donnerstagnachmittag mitten im Sturmtief „Friedericke“ einen alles andere als einfachen Großeinsatz gemeistert.

Zur Mittagszeit war zunächst „nur“ ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Mögglingen gemeldet worden. Die Freiwillige Feuerwehr Mögglingen, welche blitzschnell vor Ort war, wurde zumlebensrettendenden Schutzengel was auch Bürgermeister Adrian Schlenker vor Ort in einer ersten Stellungnahme zum Brandunglück würdigte. Zwei Menschen wurden aus dem bereits total verqualmten und bereits brennenden Wohnhaus von den Mögglinger Feuerwehrleuten gerettet. Verhängnisvoll war bei der Brandbekämpfung das Orkantief „Friederike“. Es entfachte, ehe ein umfassender Löschangriff aufgebaut werden konnte, vor allem im Bereich des Obergeschosses und des Dachstuhls einen Großbrand des Wohnhauses. Sogar von der Drehleiter (Feuerwehr Heubach) aus konnte der von Sturmböen sichtlich gekrümmte Strahl des Wasserwerfers die Flammen nur schwer erreichen. Erst nach gut einer Stunde hatten die Feuerwehren, unterstützt durch die Feuerwehr-​Führungsgruppe der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein, aus Mögglingen, Heubach, Lautern, Böbingen, Heuchlingen, Bartholomä und Aalen, den Brand unter Kontrolle. Ausführlicher Bericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.