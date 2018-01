Ostalb | Donnerstag, 18. Januar 2018 Donnerstag, 18. Januar 2018

Nicht jeder Schnupfen ist eine Grippe

Erkältung oder Grippe? Impfen oder nicht? Derzeit laufen wieder die Nasen. Und in vielen Arbeitsbereichen fehlen Kollegen und Kolleginnen, die „flach liegen“. So lautet eine gängige Aussage derzeit in etlichen Betrieben. Laut Landesgesundheitsamt ist zwischen Januar und März die Zeit für Grippe und grippale Infekte.

„Ich hab die Grippe“, ist vielfach die Entschuldigung, wenn husten und niesen ein Gespräch unterbrechen. Oft ist das allerdings so nicht richtig. Eine Grippe ist deutlich gefährlicher als der grippale Infekt, also eine Erkältung. Dr. Klaus Walter, Dezernent für Gesundheit im Ostalbkreis, kann zum Beispiel seit Jahresanfang über insgesamtGrippefälle im ganzen Kreis berichten. Wie man sich schützen kann, was Experten zum Thema Grippeimpfung sagen, und welche Grippeimpfung derzeit empfohlen wird, das erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.