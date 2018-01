Blaulicht | Donnerstag, 18. Januar 2018 Donnerstag, 18. Januar 2018

Wohnhausbrand in Mögglingen

Galerie (3 Bilder)

Fotos: hs

Am Donnerstag ist kurz nach 13 Uhr in Mögglingen ein Wohnhausbrand ausgebrochen, bei dem die Feuerwehr in einer dramatischen Situation Menschen aus dem Gebäude retten musste. Zwei Personen wurden verletzt.

Aufgrund des starken Windes geriet das Feuer außer Kontrolle. Die Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein sind im Einsatz. Das Gebäude in der Mögglinger Hölderlinstraße dürfte aber erheblichen Schaden davongetragen haben.ERGÄNZUNG: Die Polizei berichtet, dass Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit starken Kräften zu dem Brand des Einfamilienhauses in den Hölderlinweg ausgerückt war. Dort war ein Feuer ausgebrochen, das sich nach kurzer Zeit auf weitere Teile des Gebäudes ausbreitete. Die beiden Bewohnerinnen sowie ein helfender Nachbar wurden teils schwer verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Der Nachbar wurde um kurz nachUhr auf den Brand aufmerksam und begab sich anschließend in das stark verrauchte Gebäude. Dort half er derJahre alten Bewohnerin aus dem Gebäude. Der Nachbar und die Seniorin zogen sich leichte Verletzungen durch die Rauchgase zu, die Frau erlitt zudem einen Schock. Die weitere Bewohnerin des Hauses, eine-​jährige Frau, wurde später durch die Wehrmänner schwerverletzt aus dem brennenden Haus gerettet. Alle drei Verletzten wurden durch den Rettungsdienst, der mitEinsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort war, versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die Brandbekämpfung übernahm die Wehr aus Mögglingen unterstützt durch die Wehren aus Heubach, Böbingen, Lautern, Heuchlingen, Bartholomä und Aalen. Unter anderem wurde zur Brandbekämpfung eine Drehleiter eingesetzt. Zudem begab sich Kreisbrandmeister Feil vor Ort. Die Wehren waren mit einem Großaufgebot von rundEinsatzkräften undFahrzeugen im Einsatz. Derzeit (StandUhr) dauern die Löscharbeiten noch an. Bürgermeister Adrian Schlenker begab sich ebenfalls vor Ort und machte sich ein Bild vom Ausmaß des Brandes sowie den Löscharbeiten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Bewohner umliegender Häuser gewarnt und gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt. Auch zum Schadensausmaß können noch keine Aussagen getätigt werden. Die Kriminalpolizei Aalen begab sich ebenfalls vor Ort und übernimmt mit Unterstützung durch Kriminaltechniker die Brandermittlungen mit Ursachenforschung sobald das Gebäude betreten werden kann.