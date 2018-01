Schwäbisch Gmünd | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

AG Gmender Fasnet: Vorfreude aufs neue Flaggschiff

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Die Höhepunkte der Gmünder Faschingszeit rücken näher, damit auch die Premiere des neuen Flaggschiffs der Arbeitsgemeinschaft Gmender Fasnet. Im Bauhof nimmt ein neuer Prinzenwagen prächtige Gestalt an.

13

Der Prunkwagen wird noch gehütet und getarnt wie ein „Erlkönig“ von Mercedes oder Porsche. Die Gmünder und die Besucher der Fasnetshochburg dürfen sich beim Faschingsumzug am. Februar auf eine riesige Überraschung freuen. In dem Projekt steckt enorm viel ehrenamtliche Arbeit, die fast schon an Kunsthandwerk grenzt. Die Gmünder Heimatzeitung durfte ein klein wenig hinter die Kulissen des geheimen Wagenbaus blicken. Mehr dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.