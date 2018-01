Rems-Murr | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

Ausbildungsmesse in Welzheim

Galerie (1 Bild)

Foto: WWW

Mit der Berufswahl trifft ein junger Mensch eine der wichtigsten Entscheidungen seines Lebens und zur Wahl des richtigen Berufes gehört die detaillierte Information über alle vorhandenen Möglichkeiten. Die 11 . interkommunale Ausbildungsmesse des Wirtschaftsforums Welzheimer Wald/​Wieslauftal am 20 . Januar gibt Antworten auf Fragen rund um die Berufsorientierung.

20

10

15

58

100

19

Den künftigen Traumjob oder eine freie Ausbildungsstelle finden — am Samstag,. Januar, präsentieren in der Justinus-​Kerner-​Halle in Welzheim vonbisUhrAusbildungsbetriebe aus Wirtschaft, privaten Einrichtungen und Behörden des Welzheimer Waldes, des Wieslauftals und darüber hinaus rundAusbildungsberufe. Mehr über die Ausbildungsmesse in Welzheim lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Februar.