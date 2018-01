Blaulicht | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

Doppelter Notfall bei der Notdurft

Das menschliche Bedürfnis eines 58 -​Jährigen löste am Donnerstagmittag bei dem Mann in Heubach nicht nur Aufregung, sondern auch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK aus.

Der Mann hatte gegenUhr in seiner Küche einen Topf mit Essen auf den Herd gestellt und die Wartezeit genutzt, um schnell zur Toilette zu gehen. Schnell war in diesem Fall dann aber gar nichts mehr; beim Versuch, die Toilette zu verlassen, riss der Griff der Türe ab und der-​Jährige saß fest. Hier musste er nun in seiner misslichen Lage ausharren, während das Essen im Topf total verkochte glücklicherweise aber durch die starke Rauchentwicklung der Brandmelder ausgelöst wurde. Eine Hausmitbewohnerin wurde durch den Alarm aufmerksam und verständigte, nachdem auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, sie aber Hilferufe ihres Nachbarn hörte, die Feuerwehr. Diese rückte mit einem vollständigen Löschzug samt Drehleiter, sechs weiteren Fahrzeugen undEinsatzkräften an, brach die Wohnungstüre auf und befreite den-​Jährigen.