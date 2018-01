Ostalb | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

Durlangen: Autoverwerter kommt weg

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Der Autoverwertungs-​Betrieb am Ortseingang von Durlangen muss das Grundstück räumen, der Eigentümer habe das Pachtverhältnis gekündigt, sagt Bürgermeister Dieter Gerstlauer.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde nach dem Stand in Sachen Autoverwertungs-​Fläche am Ortseingang gefragt. Mit dem Pächter, so der Schultes, habe er Gespräche wegen eines Sichtschutzes geführt, diese hätten sich „nicht positiv“ entwickelt. Worauf man mit dem Grundstückseigentümer Kontakt aufgenommen habe. Der Eigentümer habe dem Pächter mittlerweile gekündigt, der Platz muss bis Ende Januar geräumt und zurückgegeben werden. „Die Gemeinde will den Eigentümer unterstützen“, so der Schultes, mit dem Pächter werde es keine weiteren Verhandlungen mehr geben, „wir wollen künftig bei der Verwertung mit dem Eigentümer in Verbindung bleiben, das Verhältnis ist derzeit super.“