Sport | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

Falk Westerich: Vom Deschenhof in den Bundeskader

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Falk Westerich hat verhältnismäßig spät mit dem Turnierreiten angefangen – doch dann stellte sich der Erfolg recht schnell ein. Er ist inzwischen Mitglied des Bundeskaders der Vielseitigkeitsreiter.

32

Parallel zur eigenensportlichen Karriere hat er mit seiner Schwester Kim dem elterlichen Gestüt eine weitere Firma angegliedert und sich als Ausbilder einen Namen gemacht.Wer in einem Gestüt aufwächst, dazu noch als Sohn einer sehr erfolgreichen Turnierreiterin, bekommt doch den Erfolg in die Wiege gelegt. Sollte man meinen. Doch der-​jährige gelernte Pferdewirt musste hart dafür arbeiten, bis er sich in der deutschen Spitze der Vielseitigkeitsreiter positionieren konnte. Im Rahmen der Samstagsreportage besuchte in die Rems-​Zeitung in Ruppertshofen.