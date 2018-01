Sport | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

FC Durlangen: Die Abwehr ist das Prunkstück

Die Tabellensituation in der Kreisliga B I ist äußerst spannend: Durch viele witterungsbedingte Absagen konnten nur die wenigsten der 14 Teams ihre Hinrunde bis zur Winterpause abschließen, der TSB Gmünd II beispielsweise kommt bis dato lediglich auf neun absolvierte Partien.

Dies sorgt auch an der Tabellenspitze für eine interessante Konstellation, denn der Spitzenreiter FC Durlangen konnte in elf SpielenPunkte sammeln, während sein wohl größter Aufstiegskonkurrent, der FC Spraitbach, für seinePunkte ein Spiel weniger benötigte. Eben dieser FC Spraitbach war auch der einzige Konkurrent, der die Durlanger bereits am zweiten Spieltag mitbesiegen konnte. „Das Derby gegen Spraitbach war ein Spiel, das auch wir genauso gut hätten gewinnen können“, sagt der Durlanger Trainer Soner Nergiz. „In den ersten Wochen der Saison hatten wir Probleme, mussten unsere drei Neuzugänge integrieren. Danach haben wir uns gefangen und mussten nur noch ein Unentschieden gegen den Absteiger SV Pfahlbronn hinnehmen. Darum bin ich mit der Hinrunde insgesamt sehr zufrieden.“ Warum die Erfolgsformel des Spitzenreiters in erster Linie aus einem disziplinierten Abwehrverhalten besteht, lesen Sie in der RZ vom. Januar.