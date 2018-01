Schwäbisch Gmünd | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

Hallenbad: Da waren’s plötzlich vier

Die Verlängerung der Bewerberfrist brachte noch einmal Bewegung in die Ausschreibung für den Bau eines neuen Hallenbades in Gmünd. Bis kurz vor Abgabefrist lagen der Gmünder Stadtverwaltung lediglich zwei Bewerbungen von möglichen Investoren vor, zwei weitere kamen quasi auf den letzten Drücker dazu.

Bei allen vier Interessenten handele es sich um namhafte Investoren, wie Pressesprecher Markus Herrmann von der Stadt Schwäbisch Gmünd gegenüber der Rems-​Zeitung sagte. Allerdings gebe es in diesem Bereich in der Branche auch nur wenige, die dafür in Frage kommen. Namen durfte Herrmann keine nennen, aber er sagte, dass es sich um deutsche Investoren handele.