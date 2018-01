Kultur | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

Jugendkunstschule: Aus Bildern werden Geschichten

Galerie (1 Bild)

Foto: wil

„Texte verfassen“ lernen Kinder schon in der Grundschule. Sie mit der Fotografie zu verbinden hat sich die Jugendkunstschule zur Aufgabe gemacht. In Zusammenarbeit mit dem Gmünder Autorenkreis wurde das Projekt in die Literaturreihe „wortReich“ integriert

14

20

An zwei Tagen im November warenGrundschüler der Lindacher Eichenrainschule mit Fotoapparat und Stift unterwegs, um eigene Motive einzufangen und eine Geschichte drumherum zu spinnen. Zwei Monate wurde dann an der Gestaltung der Texte gearbeitet und das Vortragen für die Präsentation geübt . Jetzt konnte die Lesemappe in der brechend vollen Jugendkunstschule am Münsterplatz vorgestellt werden. Mehr darüber in der RZ vom. Januar.