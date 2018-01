Blaulicht | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

Waffe gegen Gaffer: Idee des Wißgoldinger Feuerwehrchefs

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Der Kommandant der Abteilung Wißgoldingen der Freiwilligen Feuerwehr Waldstetten, Ewald Brühl, hat sozusagen eine Waffe gegen die zunehmende Untugend der Gafferei an Unglücksstellen entwickelt.

Seine Idee: Eine blitzschnell aufstellbare Sichtschutzwand, die dann auch keine Rettungskräfte bindet. Bislang sind Feuerwehrleute und andere Helfer an Unfallstellen oft schwer damit beschäftigt, die Würde der Opfer dadurch zu schützen, indem sie mühevoll Planen oder Decken hochhalten. Auch fühlen sich die Retter zunehmend durch Schaulustige bedrängt und in unguter Weise beobachtet. Mehr zur praktischen Idee und Erfindung des Feuerwehrkommandanten aus Wißgoldingen am Samstag in der Rems-​Zeitung.