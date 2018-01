Schwäbisch Gmünd | Freitag, 19. Januar 2018 Freitag, 19. Januar 2018

Wochenende: Die neuen Spießer

Die CMT in Stuttgart ist auch an diesem Wochenende noch einmal im Mittelpunkt unserer Wochenende-​Beilage, die dieses Mal sogar 20 Seiten umfasst. Genügend Lesestoff also für ein lesenswertes Wochenende. Das Titelthema sind aber die „neuen Spießer“. Gespannt?

Sie sind jung und haben viele Freunde, sie lieben Biokost und faire Pullis und am meisten sich selbst. Sie sind: die neuen Spießer im „Wir und Jetzt“. Um Vernunft und Gefühl geht es auf der Seite „Kind+Kegel“ und um die Frage: „Handy-​Verbot für eine Woche, wenn Du jetzt nicht dein Zimmer aufräumst?“ Doch Drohung und Strafe führen zu nichts Gutem, sagen Erziehungsexperten. In der Serie Haus+Garten ist es nicht nötig, auf den Frühling zu warten. Wir zeigen, wie Hyazinthen und Lenzrosen auch jetzt schon blühen. Also genügend Stoff für ein lesenswertes Wochenende. Am Samstag in der Rems-​Zeitung.