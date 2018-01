Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 02. Januar 2018 Dienstag, 02. Januar 2018

Die Gmünder Versperkirche braucht Unterstützung

Zum dritten Mal wird es vom 4 . bis 11 . März in der Augustinuskirche die ökumenische Vesperkirche geben. Damit sie reibungslos verläuft, ist eine Menge Vorarbeit zu leisten. Die Organisatoren sind auch auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern und Geldspenden.

„Die meisten Helfer, die übrigens aus allen Bevölkerungsschichten kommen, melden sich beim Infotag am. Januar im evangelischen Gemeindehaus“, weiß Inge Pfeifer. Außerdem muss das Ganze auch finanziert werden. Da die Besucher der Vesperkirche für ein Essen nurEuro bezahlen, das Essen aber rund sechs Euro im Einkauf kostet, braucht die Vesperkirche auch finanzielle Unterstützung in Form von Geldspenden. Wo sich Helfer melden können, und wo Geldspenden eingezahlt werden können, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.