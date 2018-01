Ostalb | Dienstag, 02. Januar 2018 Dienstag, 02. Januar 2018

Hallo 2018 in Gschwend

Foto: Dorothe Wörner

In Gschwend trafen sich am Neujahrstag vor dem Rathaus Bürger und Vereinsmitglieder zur ersten Veranstaltung im neuen Jahr. Seit 2002 haben sie unter dem Motto „Hallo …“ — jeweils mit wechselnder Jahreszahl — die Gelegenheit, Bekannten, Nachbarn oder Freunden ein gutes neues Jahr zu wünschen.

2018

Das tat auch Bürgermeister Christoph Hald bei der Begrüßung der Gäste, mit „Willkommen und Hallo“ wünschte er den Anwesenden das Quäntchen Glück im neuen Jahr. Ein Jahr habe er als Bürgermeister durchlebt und nun sei für ihn nicht mehr alles ganz so neu. Er kenne die Menschen inzwischen besser und: „Ich freue mich auf jedes weitere Treffen mit ihnen!“, so der Gschwender Schultes. Was alles besprochen und angekündigt wurde, ist in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.