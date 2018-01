Blaulicht | Dienstag, 02. Januar 2018 Dienstag, 02. Januar 2018

Neujahr in Polizei-​Gewahrsam

Auf richterliche Anordnung musste ein 21 -​jähriger Mann die Silvesternacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen und durfte das Polizeirevier erst am Montagmorgen wieder verlassen.

Der-​Jährige war gegenUhr vorläufig festgenommen worden, nachdem er auf einer Feier Im Benzfeld zunächst eine Schlägerei angezettelt hatte und danach auf der Straße an mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstach. Als er von einem Polizeibeamten zum Streifenfahrzeug gebracht wurde, versuchte er, sich loszureißen und dem Polizisten einen Kopfstoß ins Gesicht zu verpassen. Im weiteren Verlauf versuchte er zu beißen und spuckte und wurde zunehmend renitent. Er beleidigte alle anwesenden Personen und ließ sich auch von hinzugezogenen Sanitätern nicht beruhigen, so dass er zu seiner und zur Sicherheit anderer Personen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden musste.