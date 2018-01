Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 02. Januar 2018 Dienstag, 02. Januar 2018

Sternsinger im Rathaus

Fotos: esc

Die Sternsinger der Münstergemeinde haben Oberbürgermeister Richard Arnold in seinem Büro besucht und dem Rathaus den Segen gebracht.

der insgesamtKinder, die als Heilige Könige von Haus zu Haus ziehen, schrieben auf Bitte des Stadtoberhauptes den Segen Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus) über alle Türen im zweiten Stock und über die Rathaustür. In diesem Jahr gehen die Spenden, die im Auftrag des Kindermissionswerks auch im ganzen Gmünder Stadtgebiet von Sternsingern gesammelt werden an zahlreiche Hilfsprojekte in Indien. Was der OB den Sternsingern mit auf den Weg gab, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.