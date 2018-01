Ostalb | Samstag, 20. Januar 2018 Samstag, 20. Januar 2018

Lautstarkes und buntes Spektakel auf dem Waldstetter Kirchberg

Fotos: Gerhard Nesper

Dauerregen bestimmte die 22 . Waldstetter Gugga Gaudi auf dem Kirchberg, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Gegen die Temperaturen im niedrigen einstelligen Bereich hatten die Lachabatscher und die Wäschgölten ein beheiztes Zelt aufgestellt und in weiteren Zelten konnte man sich innerlich mit warmen Leberkäs und Maultaschen mit Kartoffelsalat sowie Glühwein aufwärmen.

Pünktlich umUhr erklommen die Bäraberg Schiddler aus Bartholomä in ihren neuen Bärenkrieger-​Kostümen den Kirchberg und präsentierten den Zuschauern den perfekten Guggen-​Sound. Die Kocher Fetza aus Aalen in ihren rot-​gelben Gewändern und die Omsnomgugga aus Weiler, verkleidet als Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock und Schutzherren von Wald und Wiesen waren auch in diesem Jahr auf dem Kirchberg vertreten. Anschließend stellten die Hopfdohla der Waldstetter Wäschgölten, alles hübsche junge Mädels zwischenundJahren unter der Leitung von Nadine Burkhardt und Jenny Ayaz, ihr Können mit Garde– und Formationstänzen zu flotter Musik unter Beweis. Das Publikum war so begeistert, dass die Dohlen noch eine Zugabe „hopfen“ mussten. Die Jagsttal-​Gullys aus Ellwangen-​Rindelbach als salonfähige Ratten, die Nuilermer Schlierbachfetzer, ebenfalls in neuen „Indien“ Kostümen und die Gmendr Gassafetza mit dem Motto „Die dunkle Seite der Guggenmacht“ oder auch „Jetzt ist Schluss mit lustig“ sorgten für tolle Stimmung. Ausführlicher Bericht in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.