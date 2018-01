Sport | Sonntag, 21. Januar 2018 Sonntag, 21. Januar 2018

Argirios Giannikis wird ab Sommer neuer Trainer des VfR Aalen

Galerie (1 Bild)

Foto: MSPW

Die Nachfolge für Peter Vollmann ist geregelt: Argirios Giannikis wird ab Sommer neuer Cheftrainer des VfR Aalen. Der 37 -​jährige Fußballlehrer erhält bei den Schwarz-​Weißen einen Vertrag bis zum 30 . Juni 2020 mit Option auf eine weitere Saison.

Der gebürtige Nürnberger steht derzeit beim West-​Regionalligisten Rot-​Weiß Essen unter Vertrag, war zuvor als Co-​Trainer beim FC Ingolstadt und in gleicher Funktion beim Karlsruher SC unter Markus Kauczinski tätig.„Wir freuen uns sehr, dass sich Argirios Giannikis für den VfR Aalen entschieden hat, er war unser absoluter Wunschkandidat. Mit ihm gewinnen wir einen Trainer, der seine Qualitäten bereits im Nachwuchs– und Profibereich unter Beweis gestellt hat. In unserer bis ins Jubiläumsjahrausgerichteten Drei-​Jahres-​Planung spielt Argirios Giannikis eine zentrale Rolle. Wir sind uns sicher, dass er durch seine Arbeit neue Impulse und Ideen ins VfR-​Spiel einbringen wird“, äußert sich Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport beim VfR Aalen.„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim VfR Aalen, den ich aus unseren Begegnungen in der Vergangenheit bereits kenne. Die gemeinsamen Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und haben mich überzeugt, diesen nächsten Schritt in meiner Trainerlaufbahn anzugehen. Mein Kollege Peter Vollmann hat es in den vergangenen Jahren geschafft, mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten eine starke Mannschaft zu formen. Ich möchte diese erfolgreiche Arbeit fortsetzen und meinen Teil dazu beitragen, die gesteckten Ziele zu realisieren und die Zuschauer für den VfR-​Fußball zu begeistern. Bis Sommer gilt meine ganze Konzentration der Arbeit bei meinem aktuellen Club Rot-​Weiß Essen“, so Argirios Giannikis.