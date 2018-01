Rems-Murr | Sonntag, 21. Januar 2018 Sonntag, 21. Januar 2018

Ausbildungsmesse in Welzheim

Für manche steht schon seit Kindergartentagen fest, wohin die spätere Laufbahn führen soll, andere verbringen durchwachte Nächte mit Gedanken an die Möglichkeiten. Egal ob fest entschlossen oder auf der Suche – bei der 11 . Interkommunalen Ausbildungsmesse wurden alle fündig.

„Wenn es bereits zehn Minuten nach Beginn so brummt, merkt man, dass die Messe voll im Trend liegt“, freute sich der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr, in seiner Begrüßung zur Ausbildungsmesse. Denn neben knappAusbildungsbetrieben, die insgesamt über einhundert Ausbildungsberufe vorstellten, drängten sich auch schon kurz nach Beginn viele Interessierte in der Welzheimer Justinus-​Kerner-​Halle. Wie die Messer für Aussteller und Besucher war, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.