Ostalb | Sonntag, 21. Januar 2018 Sonntag, 21. Januar 2018

Durlangen: Bürgermeister-​Wahlkrimi am Sonntagabend

Die Gemeinde Durlangen im Ostalbkreis erlebte am Sonntagabend einen echten Wahlkrimi. Es ging um die Bürgermeisterwahl.

Der hauptberufliche Feuerwehrmann und Tubaspieler (im örtlichen Musikverein) Wilfried Kramer hatte den Amtsinhaber Dieter Gerstlauer herausgefordert. Kramer kam auf Anhieb aufProzent der Stimmen. Dieter Gerstlauer konnte mitProzent relativ knapp seinen Posten verteidigen. Hier Bilder vom spannenden Wahlabend. Wilfried Kramer zeigte sich als fairer Verlierer und beteiligte sich — echt außergewöhnlich und lobenswert-​demokratisch — sogar am Gratulationsständchen für den Sieger. Bericht und Kommentar am Montag in der Rems-​Zeitung.