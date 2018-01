Ostalb | Sonntag, 21. Januar 2018 Sonntag, 21. Januar 2018

Neujahrsempfang in Obergröningen

Gemeinsam hatten am Sonntag die bürgerliche und die evangelische Gemeinde zum Neujahrsempfang in die Obergröninger Gemeindehalle eingeladen. Bürgermeister Jochen König ist ebenso neu in seinem Amt, wie die evangelische Pfarrerin Florentine Arshadi.

Sowohl für Jochen König als auch für Florentine Arshadi ist es ein Dienst in Doppelfunktion, denn Jochen König ist ebenfalls Bürgermeister von Eschach und Pfarrerin Arshadi wurde außerdem die Pfarrstelle in Untergrönigen übertragen. In ihrer Ansprache betonten Bürgermeister und Pfarrerin das Engagement der Obergröninger Bevölkerung, die sich für die Gestaltung ihrer Ortschaft und für die Sanierung der historischen Kirche einsetzen. Wie der gemeinsame Neujahrsempfang verlief, können Sie am Montag in der Rems-​Zeitung lesen.