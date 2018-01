Sport | Sonntag, 21. Januar 2018 Sonntag, 21. Januar 2018

Turngau Ostwürttemberg: Gauturntag in der TV-​Halle in Bargau

In der TV-​Halle in Bargau trafen sich die Vertreter der Mitgliedsvereine des Turngaus Ostwürttemberg zum Gauturntag, der unter dem Motto „Sport und Bewegung in der Zukunft – mit dem Verein?!“ stand. Kritisch beäugt wurde der Teilnehmerrückgang bei den Gaukinderturnfesten, weshalb die Turngau-​Spitze für die Zukunft eine andere Konzeption ankündigte.

Nach dem Opening durch den Freundeskreis der älteren Turner um Willi Beisswanger übernahm Thomas Wagenblast beim Gauturntag in der gut gefüllten Bargauer TV-​Halle die Begrüßung. Es gehe perspektivisch vor allem darum, Antworten zu finden auf die Frage, wie der Sport in den Vereinen weiterhin gelenkt werden kann. Bargau sei ein vorzüglicher Ort für den Gauturntag, schließlich werde in Bargau der Sport großgeschrieben. „Die beiden größten Vereine in Bargau sind Sportvereine mit dem TV und dem FC“, erklärte Wagenblast. In den Vereinen werde die Basis gelegt für den Spitzensport, als Paradebeispiel nannte er Skispringerin Carina Vogt vom SC Degenfeld, die bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang am. Februar als Titelverteidigerin ins Einzelspringen der Damen geht.Das geplante Impulsreferat zum Gauturntag-​Motto „Sport und Bewegung in der Zukunft – mit dem Verein?!“ musste ausfallen, da die Referentin Sabine Schröder vom Schwäbischen Turnerbund kurzfristig abgesagt hatte. Mehr zum Gauturntag lesen Sie in der RZ vom. Januar.