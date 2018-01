Sport | Montag, 22. Januar 2018 Montag, 22. Januar 2018

Inklusives Hallenfußballturnier der Stiftung Haus Lindenhof

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Beim ersten inklusiven Hallenfußballturnier der Stiftung Haus Lindenhof lieferten sich die teilnehmenden Mannschaften mit Spielern mit und ohne Behinderung am Samstag in der Bettringer Uhlandhalle einen harten, aber fairen Kampf um den Siegerpokal.

3

1

23

Nachdem die Mannschaft der SG Bettringen kurzfristig absagen musste, starteten insgesamt sieben Teams ins Turnier. Unter dem Leitgedanken der Inklusion spielten Menschen mit und ohne Behinderung in den gemischten Mannschaften der Martinusschule, der Klosterbergschule, des Hörgeschädigtenvereins Schwäbisch Gmünd sowie der zwei „Bunten Hunde“-Mannschaften der Stiftung Haus Lindenhof gegeneinander. Die Spieler des TV Weiler und der Werkstätten für Menschen mit Behinderung der Stiftung Haus Lindenhof hatten sich im Vorfeld des Turniers bereits zusammengetan und gingen mit zwei gemischten Mannschaften an den Start. Gegen welchen Gegner sich das Team TV Weiler/​Werkstatt im Finale mitdurchsetzen konnte, lesen Sie in der RZ vom. Januar.