Weiterer Raubüberfall aufgeklärt

Die Kripo Waiblingen konnte zwischenzeitlich neben einer bereits geklärten Raubserie nun noch einen weiteren Überfall auf eine Tankstelle in Schorndorf aufklären.

Am. Junihatten zwei maskierte Männer eine Tankstelle in der Welzheimer Straße überfallen und dabei mehrere hundert Euro erbeutet. Trotz umfangreichen Ermittlungen der Kripo Waiblingen konnten lange Zeit keine konkreten Anhaltspunkte auf die beiden Straftäter gewonnen werden. Erst im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den drei geklärten Raubstraftaten ergaben sich im Nachgang konkrete Hinweise darauf, dass der-​jährige Räuber auch für den Tankstellenüberfall in der Welzheimer Straße verantwortlich ist. Der junge Mann hat zwischenzeitlich wie auch sein-​jähriger Komplize den Überfall in der Welzheimer Straße gestanden. Während der Haupttäter (Verantwortlicher der Raubserie) einen Angestellten mit einer täuschend echtaussehenden Schusswaffe bedroht hatte, blieb damals sein Komplize während des Überfalls an der Eingangstüre stehen. Die Ermittlungen zu den Vorfällen sind bislang noch nicht abgeschlossen. Die beiden Heranwachsenden befinden sich auf freien Fuß.