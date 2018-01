Sport | Dienstag, 23. Januar 2018 Dienstag, 23. Januar 2018

FC Normannia: Trainer Traub hofft auf nächsten Schritt

Um nicht vom Wetter abhängig zu sein, ist der FC Normannia Gmünd am Montag bewusst im Waldstetter Squash & Fit in die Wintervorbereitung gestartet. „Dass wir von Anfang an sinnvoll und unter guten Bedingungen arbeiten können“, sagt Trainer Holger Traub.

Mit drei Einheiten im Waldstetter SquashFit startet der FC Normannia Gmünd in dieser Woche in die Vorbereitung auf die restliche Verbandsliga-​Saison. Bewusst hält Trainer Holger Traub den Trainingsauftakt nicht im Freien ab – um nicht vom Wetter abhängig zu sein. „Das war eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir von Anfang an sinnvoll und unter guten Bedingungen arbeiten können. Wir wussten ja nicht, wie sich das Wetter verhält“, nennt Traub den Grund, warum die Vorbereitung nicht auf dem Kunstrasenplatz im Schwerzer losgegangen ist. Von einem lockeren Start könne aber dennoch keine Rede sein beim Mix aus spielerischen Einheiten auf dem Soccer-​Court und verschiedenen Ausdauer– und Kräftigungsübungen. „Zum Start hat am Montag gleich ein Spinning-​Kurs stattgefunden. Und Spinning ist alles andere als locker, sondern schon ziemlich intensiv“, schmunzelt Traub. Auf welche Schwerpunkte sich Normannia-​Trainer Holger Traub in der Wintervorbereitung konzentrieren möchte, lesen Sie in der RZ vom. Januar.