Ostalb | Dienstag, 23. Januar 2018 Dienstag, 23. Januar 2018

Mutlangen: Holzfassade für sanierten Oberstufen-​Bau

Galerie (1 Bild)

Architekten-​Visualisierung

Mutlangen kommt wieder auf eine „normale“ Verschuldung, muss aber mit steigender Schuldenlast rechnen. Unter diesen Vorzeichen entspann sich nach der Haushalts-​Einbringung eine heftige Diskussion über die Sanierung der früheren Hauptschule für das Franziskus-​Gymnasium.

767

000

1

85

480

000

1

07

220

000

24

Mittlerweile gibt das Land höhere Zuschüsse für den Bau von Privatschulen – der Ordensschulen-​Trägerverbund kann mitEuro mehr rechnen (Mio. Euro) – was den Anteil der Gemeinde umEuro sinken lassen würde. Vor diesem Hintergrund schien die Sanierung mit Fensteraustausch und komplett neuer Fassade wieder attraktiv. Diese würde, so erläuterte Architekt Rainer Nitschke, dem bestehenden Franziskus-​Gymnasium angeglichen: eine hinterlüftete Lärchenholzfassade. Mehrkosten:Mio. Euro. Mehrbelastung für die Gemeinde:Euro. Mehr darüber in der RZ vom. Januar