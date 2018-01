Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 23. Januar 2018 Dienstag, 23. Januar 2018

Pauline Staiber erzählt über ihre Zukunftspläne

Mit gerade einmal 14 Jahren blickt Pauline Staiber auf eine elfjährige Tanzkarriere zurück. Sportlich hat sie fast alles erreicht, was sie erreichen kann. Beruflich hegt sie ganz andere Pläne.

2006

Dass Pauline bereits mit zwei Jahren und neun Monaten damit begann, bei Vera Braun zu tanzen, war ihr eigener Wunsch. „Sie hat der großen Schwester immer beim Tanztraining zugeschaut und wollte auch tanzen“, so Mutter Manuela Staiber. Das Talent des Mädchens aus Bargau blieb nicht unbemerkt. Gerade einmal drei Jahre alt war Pauline als Albert Scherrenbacher, Präsident der AG Fasnet, beim Kinderfasching darauf aufmerksam wurde.dann, nur ein Jahr später, folgte der erste Auftritt als Tanzmariechen bei der Gmünder Prunksitzung. Ein Auftritt, dem viele weitere folgten. Wie sich Pauline Staiber ihr Zukunft vorstellen kann, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.